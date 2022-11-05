Reuters: индейцы Перу захватили судно с туристами, чтобы привлечь внимание к разливу нефти

Перуанские индейцы захватили судно с туристами, чтобы привлечь внимание властей к разливу нефти. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в районе Ураринас в провинции Лорето. Коренное население таким образом выразило протест против бездействия правительства.

Всего на судне находилось около 150 человек, в том числе граждане США и Европы. Отмечается, что спустя сутки задержанных туристов освободили после переговоров.

«Право и уважение к жизни должны восторжествовать», — заявил глава группы коренных народов Уотсон Трухильо. По информации местных СМИ, во время захвата никто не пострадал.

В декабре прошлого года пираты захватили контейнеровоз в Гвинейском заливе и похитили членов экипажа судна. Всего за 2021 год в море похитили 76 моряков. Нападения в Гвинейском заливе не являются редкостью, он считается опасным для кораблей.