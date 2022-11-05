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17:44, 5 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о смерти воевавшего на стороне ВСУ австралийца

The Guardian: на Украине убит сражавшийся на стороне ВСУ австралиец Кьелдал

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Стало известно о смерти воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) австралийца Тревора Кьелдала, предположительно, взявшего себе позывной «Ниндзя». Гибель иностранца подтвердили в министерстве иностранных дел и торговли Австралии, сообщает The Guardian.

Издание не раскрывает обстоятельств гибели Кьелдала, но доводит до жителей Австралии рекомендацию министерства не совершать поездок в этот регион.

Из опубликованных в аккаунте бойца с позывным «Ниндзя» фотографий следует, что ранее он уже получал ранение в зоне спецоперации, вылечился и вернулся на фронт. Последний снимок в аккаунте мужчины появился три дня назад.

Предположительно, Кьелдал воевал в составе 49 батальона ВСУ «Карпатская сечь».

Ранее сообщалось, что грузинский наемник Леван Сахелашвили, воевавший на стороне ВСУ, был убит на Украине.

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Валерий Розенберг
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