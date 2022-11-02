Стало известно о смерти еще одного грузинского наемника на Украине

«Новости-Грузия»: наемник Леван Сахелашвили, воевавший за ВСУ, убит на Украине

Грузинский наемник Леван Сахелашвили, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) умер на Украине. Об этом стало известно порталу «Новости-Грузия».

Подробности случившегося неизвестны. Как отмечает издание, Сахелашвили стал 24-м грузином, который умер на Украине с начала российской спецоперации.

22 октября телеканал «Мтавари» сообщил, что в Донбассе за день были убиты двое наемников из Грузии: 22-летний Михаил Капланишвили и 24-летний Александр Мартиашвили.