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21:47, 2 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о смерти еще одного грузинского наемника на Украине

«Новости-Грузия»: наемник Леван Сахелашвили, воевавший за ВСУ, убит на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Грузинский наемник Леван Сахелашвили, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) умер на Украине. Об этом стало известно порталу «Новости-Грузия».

Подробности случившегося неизвестны. Как отмечает издание, Сахелашвили стал 24-м грузином, который умер на Украине с начала российской спецоперации.

22 октября телеканал «Мтавари» сообщил, что в Донбассе за день были убиты двое наемников из Грузии: 22-летний Михаил Капланишвили и 24-летний Александр Мартиашвили.

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Марина Совина
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