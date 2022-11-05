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16:34, 5 ноября 2022Мир

В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня на Украине

В Риме около 30 тысяч людей приняли участие в митинге за прекращение огня на Украине

Фото: Remo Casilli / Reuters

В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня на Украине, пишет РИА Новости.

По данным городской полиции, около 30 тысяч человек приняли участие в шествии «Европа за мир». Уточняется, что колонна начала движение от площади Республики к площади Сан-Джованни-ин-Латерано, где проходил митинг.

Также известно, что к проведению акции присоединились примерно 600 общественных организаций и объединений, среди которых были католические, пацифистские, скаутские, экологические, антифашистские и профсоюзные. По мнению организаторов манифестации, она не носит политический характер, а также не имеет аффилиации.

Тем не менее Демократическая партия и партия «Движение 5 звезд» поддерживали мероприятие в момент его подготовки. Также сообщается, что многие политики и манифестанты выступили против новых поставок вооружения Киеву.

Ранее Западу указали на неправильную политику по Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, что военная помощь, которую США оказывают Украине, только осложнит ситуацию.

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Анастасия Заикина
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