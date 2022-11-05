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02:18, 5 ноября 2022Мир

Посол России указал Западу на ошибочную политику по Украине

Посол РФ Антонов призвал Запад думать не о накачивании Киева оружием, а о переговорах
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал Западу на ошибочную политику по Украине и призвал думать не о накачивании Киева оружием, а о переговорах. Его слова приводит ТАСС.

«Ситуация складывается крайне тревожная. По сути, на Украине, на украинской земле мы ведем борьбу не с украинцами, а со всем объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства, истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы», — подчеркнул глава дипломатической миссии.

По словам Антонова, Запад пытается создать такое положение, чтобы Россия не могла разговаривать с западными государствами на международной арене.

Посол подчеркнул, что решить проблему на поле боя невозможно, и пока США будут подпитывать Украину военными поставками, это будет лишь осложнять ситуацию.

Ранее Пентагон заявил о создании специального командования для надзора за обучением и снабжением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специальное командование получит название «Группа содействия безопасности — Украина» (SAG-U).

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Марина Совина
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