Пентагон заявил о создании специального командования для надзора за Украиной

Пентагон создаст специальное командование для надзора за обучением и снабжением ВСУ

Пентагон собирается создать специальное командование для надзора за обучением и снабжением Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила газета The New York Times со ссылкой на министерство обороны США.

По мнению экспертов в министерстве, «угроза» для Украины со стороны России будет сохраняться в течение многих лет. Как уточнила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх (Sabrina Singh), «командование обеспечит продолжение поддержки Украины в долгосрочной перспективе».

Специальное командование получит название «Группа содействия безопасности — Украина» (SAG-U). Оно должно будет упорядочить систему обучения и помощи ВСУ, которая была создана «на лету» после начала российской специальной операции в феврале.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен (Antony Blinken) заявил, что США готовы поддержать поставки танков Украине любой страной и не возражают против такого решения. Кроме того, в Белом доме рассказали, что Вашингтон поможет Киеву в восстановлении энергосистем.