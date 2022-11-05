США решили ввести санкции против Ирана из-за помощи России

Госдеп США: Вашингтон готовит новые санкции против Тегерана из-за военной помощи России

Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила о планах Вашингтона ввести новые санкции в отношении Тегерана из-за якобы поставок вооружений России. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Донфрид отметила, что Иран сталкивается с открытой «мощной критикой» со стороны Соединенных Штатов и ООН после появившейся информации о передаче России дронов и ракет. Она добавила, что Вашингтон и его союзники намерены продолжать выражать свое несогласие с действиями Тегерана. Представитель Госдепа подчеркнула готовность США прикладывать все усилия, чтобы предотвратить военную помощь Ирана для России.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан подтвердил поставку партии беспилотников в Россию до начала спецоперации на Украине. Он пояснил, что это случилось за несколько месяцев до начала военных действий на территории Украины.

В октябре The Washington Post написала, что Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в рамках которых российские войска впервые получат иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников. Уточнялось, что Иран передаст, в частности, партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, а также десятки БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136.