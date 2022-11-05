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12:55, 5 ноября 2022Мир

Иран признал поставки беспилотников в Россию до начала спецоперации

МИД Ирана заявил о поставке России партии беспилотников до начала спецоперации на Украине

Фото: AP

Иран действительно передал России партию беспилотников, однако сделал это до начала спецоперации на Украине. Факт поставок признал глава иранского МИД Хоссейн Амирабдоллахиан, пишет The Washington Post.

«Мы передали ограниченное количество беспилотников России», — заявил министр.

По его словам, передача дронов произошла за несколько месяцев до начала российской спецоперации на территории Украины. Он также отметил, что у Тегерана и Киева есть договоренность, согласно которой последний передаст Ирану документы, подтверждающие использование Москвой иранских дронов в ходе спецоперации, если будет ими располагать.

В то же время Амирабдоллахиан опроверг озвученную ранее в ноябре Белым домом информацию о том, что Иран якобы планирует поставлять России ракеты.

Ранее The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь шла о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136.

Перед этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранский источник заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2.

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Варвара Кошечкина
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