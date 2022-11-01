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22:29, 1 ноября 2022Мир

Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в Россию

Белый дом: США обеспокоены возможной поставкой иранских ракет «земля-земля» в Россию
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США сохраняют обеспокоенность по поводу возможной продажи Ираном ракет в Россию, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Американская администрация при этом признает, что пока этих поставок не было. «Мы говорили о том, что они предоставляют беспилотники, и мы остаемся обеспокоены потенциальным предоставлением России ракет класса "земля-земля"», — сделал заявление о возможной поставке оружия Кирби.

По его словам, Иран якобы стал партнером России в специальной военной операции. Кирби обвинил Тегеран в том, что он направил инструкторов и технических специалистов в Крым. Он добавил, что Иран сильно вовлечен в поддержку Москвы.

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Ранее стало известно, что Иран пообещал поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники. О соглашении, которое грозит навлечь на Тегеран гнев США и стран Запада, агентству Reuters сообщили двое высокопоставленных иранских чиновников и двое дипломатов.

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Марина Совина
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