Спецслужбы России и Росгвардия задержали более 20 пособников СБУ в ЛНР

Спецслужбы России с участием Росгвардии задержали более 20 причастных к пособничеству Службе безопасности Украины (СБУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии в очередной раз провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ. Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины», — утверждает источник агентства.

Он заявил, что причастных к сотрудничеству с СБУ задержали во время специальной военной операции в районах региона.

Ранее офицер одного из подразделений Росгвардии отчитался о задержании 90 пособников СБУ, Вооруженных сил Украины и националистических организаций в Херсонской и Запорожской областях. Также обнаружили и изъяли два крупных тайника с оружием и боеприпасами.