Офицер Росгвардии отчитался о задержании 90 бойцов ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Офицер одного из подразделений Росгвардии отчитался о задержании 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других вооруженных формирований киевских властей в Херсонской и Запорожской областях. Его доклад приводит РИА Новости.

«За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций», — заявил офицер.

Кроме того, на территориях областей были обнаружены и изъяты два крупных тайника с оружием и боеприпасами, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», 15 единиц противотанковых гранатометов и более 190 выстрелов к ним.

13 октября сообщалось, что более 400 боевиков полка «Азов» были отправлены в следственные изоляторы в разных регионах России с конца сентября. Арестованные дают признательные показания о совершенных ими преступлениях, в результате чего следователям стали известны новые факты жестокого обращения украинских военных с мирными гражданами.