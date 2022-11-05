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14:50, 5 ноября 2022Бывший СССР

Пограничники отказались пропускать в Литву поезд с символикой ВДВ

Delfi: пограничники не пропустили в Литву поезд с символикой ВДВ на вагонах

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пограничники на контрольно-пропускном пункте в городе Кибартай не пропустили в Литву поезд с российской военной символикой на вагонах. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на службу охраны госграницы страны (СОГГЛ).

На опубликованной изданием фотографии можно заметить, что на корпус подвижного состава нанесена эмблема российских Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Пограничная служба распорядилась отцепить пять вагонов и отправить их обратно в Калининградскую область. «В одном составе было три вагона, в другом — два. Пустые вагоны должны были следовать по Литве транзитом в Белоруссию», — пишет Delfi.

Уточняется, что пограничники проинформировали о произошедшем «Литовские железные дороги».

Ранее в августе обозреватель газеты Wall Street Journal (WSJ) Дэниел Майклз заявил, что вертолеты Литвы сопровождают многие российские поезда, которые следуют в Калининградскую область. Он предположил, что Вильнюс ввел меры «слежки» из-за страха за Сувалкский коридор.

В министерстве внутренних дел Литвы сообщили WSJ, что пограничники в четыре раза подняли число патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом. «Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать», — заявил Майклз.

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Варвара Кошечкина
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