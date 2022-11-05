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01:03, 5 ноября 2022Бывший СССР

В Абхазии россиянин получил пожизненный срок за торговлю наркотиками

Сухумский городской суд назначил россиянину пожизненный срок за торговлю наркотиками

Фото: Pixabay

Сухумский городской суд назначил уроженцу Таджикистана, гражданину России наказание за торговлю наркотиками в особо крупном размере наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.

При задержании у Собирхона Буриева было обнаружено 50,108 грамма мефедрона, распространением которого он занимался, оставляя закладки для покупателей.

«Согласно вводной и резулятивной частей приговора Буриев С.С. приговорен к пожизненному лишению свободы, с конфискацией имущества. Позиция участвующего представителя генеральной прокуратуры РА была аналогичной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянин не признал свою вину, однако сотрудничал со следствием, указывая расположение мест, в которых он делал закладки.

Ранее в Крыму полицейские задержали россиянина с пятью тысячами доз наркотиков. 43-летнего жителя Бахчисарая задержали на одной из улиц села Мирный, в момент, когда мужчина делал закладки запрещенного вещества.

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Марина Совина
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