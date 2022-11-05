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08:09, 5 ноября 2022Мир

В Таиланде захотели увидеть Путина на саммите АТЭС

Посол Таиланда в РФ Вонгсинсават заявил о желании увидеть Путина на саммите АТЭС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что королевство хотело бы увидеть российского президента Владимира Путина на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Его слова приводит ТАСС.

Мероприятие запланировано на 18-19 ноября. Дипломат уточнил, что в настоящее время завершается подготовка списка участников, ожидаются официальные ответы.

«Однако как принимающая сторона мы с нетерпением ждем возможности лично приветствовать всех лидеров на саммите, включая президента Российской Федерации, и ожидаем конструктивного взаимодействия со всеми партнерами», — сказал Вонгсинсават.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что еще не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» (G20) и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Об этом он сказал в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

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Марина Совина
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