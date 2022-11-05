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18:31, 5 ноября 2022Бывший СССР

Первый воевавший за ВСУ уроженец Тайваня погиб на Украине

Первый воевавший за ВСУ уроженец острова Тайвань Цзэн Шэнгуан погиб на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Украине скончался первый уроженец острова Тайвань 25-летний Цзэн Шэнгуан, воевавший против российских войск на стороне Киева. Об этом сообщает тайваньское агентство CNA.

По данным издания, воевавший за Вооруженные силы Украины (ВСУ) иностранец получил ранение в боях в Луганской народной республике (ЛНР), после чего скончался от потери крови. Умер ли он на территории ЛНР или в подконтрольном Киеву регионе, не уточняется.

CNA отмечает, что Цзэн Шэнгуан собирался вступить в ряды ВСУ еще в марте, однако к тому времени Украина перестала принимать иностранцев, и ему пришлось ждать до июня. Таким образом, мужчина участвовал в боевых действиях меньше полугода.

Последний раз на связь с семьей он выходил 23 октября, предупредив, что уезжает на некое пятидневное задание.

Ранее стало известно о смерти воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) австралийца Тревора Кьелдала, предположительно, взявшего себе позывной «Ниндзя».

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Валерий Розенберг
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