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03:35, 5 ноября 2022Силовые структуры

Тело молодого мужчины нашли в квартире с плачущими детьми

Прокуратура Москвы: в квартире на Шоссейной улице найдено тело 27-летнего мужчины

Фото: Прокуратура Москвы

В квартире на Шоссейной улице в Москве было найдено тело молодого 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Отмечается, что соседи вызвали полицию, услышав плач детей. Вместе с двумя малолетними находилась их мать. Всего у 31-летней женщины четверо несовершеннолетних детей 2009, 2011 и двое 2021 годов рождения.

На кухне квартиры правоохранители обнаружили тело мужчины, являющегося мужем хозяйки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также будет принято решение по соблюдению интересов и прав детей.

Ранее в Колпинском районе Петербурга была обнаружена черная сумка с отрезанными женскими ногами. Останки нашли сотрудники экологического предприятия, которые занимались очисткой Ижорского пруда.

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Марина Совина
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