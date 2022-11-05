Тело молодого мужчины нашли в квартире с плачущими детьми

Прокуратура Москвы: в квартире на Шоссейной улице найдено тело 27-летнего мужчины

В квартире на Шоссейной улице в Москве было найдено тело молодого 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Отмечается, что соседи вызвали полицию, услышав плач детей. Вместе с двумя малолетними находилась их мать. Всего у 31-летней женщины четверо несовершеннолетних детей 2009, 2011 и двое 2021 годов рождения.

На кухне квартиры правоохранители обнаружили тело мужчины, являющегося мужем хозяйки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также будет принято решение по соблюдению интересов и прав детей.

Ранее в Колпинском районе Петербурга была обнаружена черная сумка с отрезанными женскими ногами. Останки нашли сотрудники экологического предприятия, которые занимались очисткой Ижорского пруда.