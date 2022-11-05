Европейских лидеров обвинили в сокрытии реальных трат для восстановления Украины

American Conservative: лидеры ЕС скрывают реальные затраты для восстановления Украины

Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин обвинил европейских лидеров в том, что они скрывают реальные затраты, необходимые для восстановления Украины, опасаясь негативной реакции граждан.

По словам журналиста, население может решить, что украинская демократия не стоит того, чтобы вкладывать в нее миллиарды долларов, заработанных тяжелом трудов, «а тем более оставаться без тепла и других необходимых вещей этой зимой».

Девлин указал, что этот вопрос обходят стороной, поскольку жители европейских стран могут отказаться от поддержки инвестиций в Украину.

В статье приводится мнение экономиста украинского происхождения из Калифорнийского университета Юрия Городниченко, который призвал обратить внимание на другие меры, принятые в прошлом, например, на восстановление Ирака или Афганистана.

«Если посмотреть на размер этих стран, уровень ущерба и соотнести это с украинским случаем, получится где-то 500 миллиардов долларов, а, может, и один триллион долларов», — говорится в материале.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок оценила, с какими последствиями столкнулись страны Большой семерки (G7), оказывая помощь Украине. Она заявила, что на государства-участники (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) отложили в сторону разные вопросы, сконцентрировавшись на помощи Киеву.

