Поддержка республиканцев в США выросла после обещаний не давать деньги Украине

Американцы начали поддерживать республиканцев после обещаний не выделять деньги Украине

Американцы начали поддерживать Республиканскую партию США после обещаний не выделять деньги Украине. Об этом сообщили на сайте общественных опросов FiveThirtyEight.

Организация разработала сто возможных сценариев результатов предстоящих выборов в Конгресс США, которые пройдут в стране 8 ноября. Построенная модель показала, что в 84 сценариях победу на выборах одерживают республиканцы.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор заявила, что США не станут больше финансировать Украину в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. Она также посетовала, что представители Демократической партии фактически распахнули настежь южную границу США.