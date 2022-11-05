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14:50, 5 ноября 2022Мир

Поддержка республиканцев в США выросла после обещаний не давать деньги Украине

Американцы начали поддерживать республиканцев после обещаний не выделять деньги Украине

Фото: Andy Feliciotti / Unsplash

Американцы начали поддерживать Республиканскую партию США после обещаний не выделять деньги Украине. Об этом сообщили на сайте общественных опросов FiveThirtyEight.

Организация разработала сто возможных сценариев результатов предстоящих выборов в Конгресс США, которые пройдут в стране 8 ноября. Построенная модель показала, что в 84 сценариях победу на выборах одерживают республиканцы.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор заявила, что США не станут больше финансировать Украину в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. Она также посетовала, что представители Демократической партии фактически распахнули настежь южную границу США.

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Виктория Кондратьева
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