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10:40, 4 ноября 2022Мир

В Конгрессе пригрозили не дать Украине ни цента при победе республиканцев

Конгрессвумен Грин пригрозила, что США не дадут Украине ни цента при победе республиканцев
Taylor Greene

Taylor Greene . Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

США не станут больше финансировать Украину в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, передает РИА Новости.

В ходе выступления перед избирателями в Су-Сити, штат Айова, конгрессвумен посетовала, что представители Демократической партии фактически распахнули настежь южную границу США.

«При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — пригрозила она.

В октябре республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине карт-бланш».

До этого политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» допустил, что на ближайших выборах в конгресс США в ноябре демократы, вероятно, потеряют большинство. Это может привести к изменениям в помощи Украине и ее сокращению.

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Варвара Кошечкина
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