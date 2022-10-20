В США назвали условие для «перекрытия крана» финансирования Украины

Axios: США могут перестать финансировать Украину в случае победы республиканцев на выборах

«Перекрыть кран», финансирующий Украину, может возможная победа республиканцев на выборах в Палату представителей США. Такое условие назвали члены партии, пишет Axios.

Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг считает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей. «Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — пояснил он.

Другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине карт-бланш». Член Палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о финансировании Украины, добавил, что республиканцы хотят «видеть больше подотчетности и надзора».

Издание напомнило, что в мае 57 республиканцев в Палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Отмечается, что это число может значительно увеличиться в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах.

Ранее политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» допустил, что на ближайших выборах в конгресс США в ноябре демократы, вероятно, потеряют большинство. Это может привести к изменениям в помощи Украине и ее сокращению.

Выборы в конгресс США намечены на 8 ноября.