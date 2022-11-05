Германию назвали жертвой проамериканской доктрины и идеологии

Сенатор Пушков назвал ФРГ жертвой проамериканской доктрины и идеологии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление председателя Китая Си Цзиньпина после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Пушков назвал Германию жертвой проамериканской доктрины и идеологии и подчеркнул, что Берлин по-прежнему считает себя лидером Европы. «Отнюдь. Лидер Европы находится за океаном. В самой Европе у Европы уже нет лидеров», — подчеркнул он.

В своей речи Си Цзиньпин выразил надежду на процветание Европы и призвал «не зависеть и не быть подконтрольным третьей стороне».

4 ноября Си Цзиньпин встретился с Олафом Шольцем в Пекине. Немецкий лидер прибыл в Китай с однодневным визитом. Си Цзиньпин отметил, что Китаю и Германии следует больше работать вместе во «времена изменений и потрясений» ради мира во все мире. При этом китайский лидер не пожал руку своему собеседнику.