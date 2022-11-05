Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:33, 5 ноября 2022Культура

В Warner Bros. Discovery захотели снять новые фильмы про Гарри Поттера

Warner Bros. Discovery захотела снять новые фильмы про Гарри Поттера с согласия Роулинг

Кадр: фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Warner Bros. Discovery захотела снять новые фильмы про Гарри Поттера. Об этом говорится в материале The Hollywood Reporter.

«Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли много прибыли Warner Bros. за последние 25 лет», — заявил исполнительный директор компании Дэвид Заслав.

По его словам, это возможно только с согласия Джоанн Роулинг, автора книг о Гарри Поттере.

В октябре скончался Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере». Ему было 72 года, причина смерти не уточняется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в ночном клубе Костромы увеличилось до 15
В России выявили 5617 новых случаев заражения коронавирусом
Ягудин раскритиковал форму Трусовой после перехода от Тутберидзе
Названа сумма арестованных Украиной российских активов
Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов к Новому году
Бастрыкин поручил доложить о пожаре в ночном клубе Костромы
Последствия пожара в костромском ночном клубе сняли на видео
Владельцем сгоревшего кафе в Костроме оказался депутат
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Американский адмирал назвал конфликт на Украине разминкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.