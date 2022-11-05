В Warner Bros. Discovery захотели снять новые фильмы про Гарри Поттера

Warner Bros. Discovery захотела снять новые фильмы про Гарри Поттера с согласия Роулинг

Warner Bros. Discovery захотела снять новые фильмы про Гарри Поттера. Об этом говорится в материале The Hollywood Reporter.

«Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли много прибыли Warner Bros. за последние 25 лет», — заявил исполнительный директор компании Дэвид Заслав.

По его словам, это возможно только с согласия Джоанн Роулинг, автора книг о Гарри Поттере.

В октябре скончался Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере». Ему было 72 года, причина смерти не уточняется.