Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:45, 6 ноября 2022Мир

Байден порассуждал об умственных способностях его аудитории

Bloomberg: Байден обозвал идиотами протестующих с плакатами против социализма
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Hannah Beier / Reuters

Президент США Джо Байден порассуждал об умственных способностях своей аудитории и обозвал идиотами протестующих с плакатами, критикующими социализм. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американский лидер столкнулся с толпой протестующих около места проведения своего агитвыступления в Джолиете, штат Иллинойс. В частности, его возмутил плакат с надписью «Социализм — отстой». «Мне нравятся те плакаты, которые я видел, когда пришел: социализм... Дайте мне передохнуть. Какие же идиоты. Никто никогда не сомневается, что я имею в виду то, что говорю. Иногда, конечно, я говорю всё, что имею в виду», — заявил Байден.

Президент также предупредил о попытках республиканцев сократить социальное обеспечение и медицинскую помощь, в случае их победы на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.

Ранее глава Соединенных Штатов доложил об оптимистичном настрое перед промежуточными выборами в Конгресс страны. Он подчеркнул, что верит в победу демократов.

В конце октября рейтинг одобрения деятельности Байдена вновь достиг рекордно низких показателей. Данный факт ставит под угрозу победу демократов на промежуточных выборах в ноябре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского призвали нанести удары по Ирану
Стало известно об отправке военных самолетов США в сторону Ирана
Байден порассуждал об умственных способностях его аудитории
Вячеслав Малежик сравнил коренных москвичей с приезжими
Шутку Байдена про дробовик сочли достойной импичмента
Стало известно о подписании оборонительного союза между Японией и Британией
Байден оговорился во время обсуждения дефицита бюджета США
Трамп заявил о вероятности краха США из-за Байдена
Стало известно о поражении американской гаубицы дроном «Ланцет» на Украине
В России загорелось третье кафе за два дня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.