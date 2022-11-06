Байден порассуждал об умственных способностях его аудитории

Bloomberg: Байден обозвал идиотами протестующих с плакатами против социализма

Президент США Джо Байден порассуждал об умственных способностях своей аудитории и обозвал идиотами протестующих с плакатами, критикующими социализм. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американский лидер столкнулся с толпой протестующих около места проведения своего агитвыступления в Джолиете, штат Иллинойс. В частности, его возмутил плакат с надписью «Социализм — отстой». «Мне нравятся те плакаты, которые я видел, когда пришел: социализм... Дайте мне передохнуть. Какие же идиоты. Никто никогда не сомневается, что я имею в виду то, что говорю. Иногда, конечно, я говорю всё, что имею в виду», — заявил Байден.

Президент также предупредил о попытках республиканцев сократить социальное обеспечение и медицинскую помощь, в случае их победы на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.

Ранее глава Соединенных Штатов доложил об оптимистичном настрое перед промежуточными выборами в Конгресс страны. Он подчеркнул, что верит в победу демократов.

В конце октября рейтинг одобрения деятельности Байдена вновь достиг рекордно низких показателей. Данный факт ставит под угрозу победу демократов на промежуточных выборах в ноябре.