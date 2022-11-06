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03:00, 6 ноября 2022Интернет и СМИ

В Китае напомнили о недоверии американцев словам Байдена о Путине и инфляции

Asia Times: американцы не поверили словам Байдена о росте инфляции из-за Путина
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Oliver Contreras / CNP / Global Look Press

Автор издания Asia Times Джон Рул напомнил о недоверии американцев словам президента США Джо Байдена о том, что в инфляции виноват российский лидер Владимир Путин.

«Объяснение Байденом растущей инфляции «путинским повышением цен» на бензин только укрепило в умах избирателей представление о том, что введенные США санкции против Москвы и поддержка Киева ответственны за их экономическую боль», — отметил Рул. По его мнению, Байден и президент Украины Владимир Зеленский опасаются значительного сокращения поддержки Киева после промежуточных выборов в конгресс.

Рул указал на то, что экономические последствия конфликта на Украине сказались на американских избирателях. «Недавние опросы показывают, что в США ослабевает желание поддерживать Киев, особенно среди республиканцев», — констатировал он.

Помимо этого, автор приводит результаты исследования Кильского института мировой экономики, согласно которому США выделяют Украине почти в два раза больше финансов, чем все европейские страны вместе взятые.

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Марина Совина
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