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22:33, 6 ноября 2022Силовые структуры

Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при обрушении балкона в Сочи

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности после обрушения балкона в Сочи

Фото: 360tv / Telegram

Следственный комитет (СК) России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту обрушения балкона в жилом пятиэтажном доме в Сочи, где погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской (части 3 статьи 109 УК РФ)», — говорится в заявлении ведомства.

О трагедии в Сочи стало известно вечером 6 ноября. Рухнул балкон на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Центральном районе города.

В момент обрушения на балконе находились двое мужчин и женщина. От полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина умерли на месте. 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По данным мэрии Сочи, дом 1958 года постройки не является аварийным, дальнейшей угрозы обрушения иных конструкций нет. Спасатели начали устранять последствия инцидента.

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Марина Совина
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