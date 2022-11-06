Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:21, 6 ноября 2022Бывший СССР

Неизвестный совершил попытку самосожжения у резиденции Пашиняна в Ереване

МЧС Армении: полиция предотвратила попытку самосожжения у резиденции Пашиняна в Ереване

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Полиция в воскресенье вечером предотвратила попытку самоубийства около резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Отмечается, что потерпевшего на скорой помощи доставили в ожоговый центр в бессознательном состоянии.

Других подробностей инцидента и личность потерпевшего не приводятся.

Ранее стало известно, что мужчина совершил попытку самосожжения рядом с Верховным судом и зданием конгресса США в центре Вашингтона. Его доставили на вертолете больницу, где он позднее умер. Правоохранители подчеркивали, что речь идет о происшествии «медицинского характера» и оно не угрожало общественной безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обсуждении на Западе условий мира между Россией и Украиной
Легенда МЮ высказался об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»
Президент ФРГ призвал не принимать за Украину решение о переговорах с Россией
Кинолог оценил вероятность мести собаки хозяину
Спасатели в Сочи приступили к ликвидации последствий обрушения балкона
Раскрыты ежегодные расходы властей США на поддержку Туркмении
Путин напугал Макрона высказыванием о Хиросиме и Нагасаки
Россияне назвали наиболее интересные им направления для путешествий по стране
Папа Римский назвал производство оружия величайшим бедствием
Британец женился на беженке с Украины после знакомства в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.