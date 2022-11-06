Неизвестный совершил попытку самосожжения у резиденции Пашиняна в Ереване

МЧС Армении: полиция предотвратила попытку самосожжения у резиденции Пашиняна в Ереване

Полиция в воскресенье вечером предотвратила попытку самоубийства около резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Отмечается, что потерпевшего на скорой помощи доставили в ожоговый центр в бессознательном состоянии.

Других подробностей инцидента и личность потерпевшего не приводятся.

Ранее стало известно, что мужчина совершил попытку самосожжения рядом с Верховным судом и зданием конгресса США в центре Вашингтона. Его доставили на вертолете больницу, где он позднее умер. Правоохранители подчеркивали, что речь идет о происшествии «медицинского характера» и оно не угрожало общественной безопасности.