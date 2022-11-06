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23:14, 6 ноября 2022Мир

В румынском отеле нашли мертвого французского солдата

TF1: 41-летнего французского военного нашли мертвым в отеле в Бухаресте

Фото: pixabay.com

Французский военный был найден мертвым в отеле в Бухаресте в воскресенье, 6 ноября, куда французский военный контингент прибыл в рамках миссии НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TF1.

По данным местных СМИ, ссылающихся на источники в полиции, горничная румынского отеля обнаружила 41-летнего мужчину с ножницами, воткнутыми в шею, при этом следов проникновения в его комнату не было.

Солдат вместе с другими французскими военными заселился в отель в четверг и должен был пробыть там до 3 января. Полиция начала расследование.

Ранее французское Министерство вооруженных сил заявило, что Франция расширит число военных в Румынии до межармейской тактической группы, а также перебросит туда дополнительную бронетехнику — в том числе танки Leclerc. Переброска техники и военных началась 18 октября.

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Марина Совина
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