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09:24, 6 ноября 2022Россия

Москвичам рассказали о «техногенной гололедице» на дорогах

Гидрометцентр предрек москвичам «техногенную гололедицу» на дорогах 6 ноября

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Москвичам предрекли «техногенную гололедицу» на дорогах в воскресенье, 6 ноября. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что такое явление происходит, когда осадки тают под теплом автомобилей, а потом снова замерзают при ослаблении потока машин. Вильфанд также уточнил, что уже в понедельник, 7 ноября, в Москве и Подмосковье должна быть природная гололедица.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Москве ожидается аномальное потепление — столбик термометра поднимется выше климатической нормы. По мнению Романа Вильфанда, зима пока откладывается, так как ожидается «заметное потепление».

В октябре глава Гидрометцентра заявил, что в Европейской части России до середины декабря ожидается переменчивая погода. В тот момент синоптик напомнил, что в период предзимья теплые дни будут чередоваться с холодными, а облачные — со светлыми. Он уточнил, что погода станет более устойчивой ближе к зиме.

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Варвара Кошечкина
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