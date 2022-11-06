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21:15, 6 ноября 2022Россия

В Херсоне началось восстановление электроснабжения

В Херсоне и ряде районов области начали восстанавливать электроснабжение после отключения

Фото: РИА Новости

В Херсоне и ряде районов области началось восстановление электроснабжения после отключения в результате теракта на ЛЭП в воскресенье, 6 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Херсоноблэнерго.

Как заявил агентству представитель организации, в ряде районов города и области подача электричества восстановлена, специалисты проводят переподключение, а также работают над восстановлением водоснабжения и канализации, для этого насосы переподключают к другим источникам электроэнергии.

Собеседник агентства пояснил, что пострадавшая линия электропередач еще не восстановлена, но у Херсона есть собственная генерация. «Сейчас переключают на собственную генерацию то, что генерируется в самом Херсоне», — добавил он.

Свет во всех районах Херсона пропал в воскресенье, 6 ноября. В городе периодически случаются перебои с электричеством после обстрелов. Например, свет пропадал в центре Херсона в середине сентября, ранее в тот же день там прогремело более пяти взрывов.

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Марина Совина
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