Херсоноблэнерго: во всех районах Херсона пропало электричество

Во всех районах Херсона отключили свет, пока информации о том, почему это случилось, нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Херсоноблэнерго.

В городе периодически случаются перебои с электричеством после обстрелов. Например, свет пропадал в центре Херсона в середине сентября, ранее в тот же день там прогремело более пяти взрывов. При этом пресс-служба администрации региона уверяла, что город надежно защищен от атак ВСУ. Утверждалось, что оборона стабильна, а территория региона «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.

За несколько дней до этого там остановились троллейбусы, закрылись кафе и магазины с электронной формой обслуживания, а также прекратилось водоснабжение.