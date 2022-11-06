Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 6 ноября 2022Россия

Во всех районах Херсона пропало электричество

Херсоноблэнерго: во всех районах Херсона пропало электричество

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Во всех районах Херсона отключили свет, пока информации о том, почему это случилось, нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Херсоноблэнерго.

В городе периодически случаются перебои с электричеством после обстрелов. Например, свет пропадал в центре Херсона в середине сентября, ранее в тот же день там прогремело более пяти взрывов. При этом пресс-служба администрации региона уверяла, что город надежно защищен от атак ВСУ. Утверждалось, что оборона стабильна, а территория региона «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.

За несколько дней до этого там остановились троллейбусы, закрылись кафе и магазины с электронной формой обслуживания, а также прекратилось водоснабжение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Во всех районах Херсона пропало электричество
Мужчину госпитализировали после пьяной драки в Подмосковье
Сербия отказалась от предложений Франции и Германии по Косово
Названо число погибших в авиакатастрофе на озере в Африке
Российские военные показали на видео поражение позиций ВСУ
Подравшиеся на рынке Омска мужчины в военных бушлатах попали на видео
Основатель Twitter отреагировал на увольнение сотрудников при Маске
Вильфанд предупредил москвичей об аномальном тепле
Путин проведет совещание с Совбезом на следующей неделе
Тело экс-хоккеиста Лифанова обнаружили в луже крови в квартире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.