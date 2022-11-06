Тело экс-хоккеиста Лифанова обнаружили в луже крови в квартире

Тело экс-хоккеиста Александра Лифанова обнаружили в луже крови в его московской квартире

Тело бывшего хоккеиста Александра Лифанова обнаружили в луже крови в его московской квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В правоохранительные органы обратился сосед бывшего спортсмена. По его словам, он состоял в дружеских отношениях с экс-хоккеистом, который много раз оставлял ему ключи от своей квартиры.

Сосед Лифанова сообщил полиции, что решил проверить спортсмена, так как из его квартиры на протяжении трех часов доносился звук льющейся воды. Войдя в дом экс-хоккеиста, он обнаружил его тело в луже крови на кухне, после чего вызвал скорую помощь и правоохранительные органы.

В период своей спортивной карьеры Лифанов получил травму, а последние пять лет жизни стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Полиция устанавливает причину смерти экс-хоккеиста.

1 ноября стало известно о смерти российского бойца ММА Александра Писарева. Изначально сообщалось, что боец умер от отравления арбузом. Затем медики сообщили, что причиной смерти Писарева стало отравление опиоидами. Отмечалось, что накануне случившегося боец и его жена, попавшая в больницу, употребляли с друзьями алкогольные напитки и сушеные грибы.