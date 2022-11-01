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10:24, 1 ноября 2022Спорт

Российский боец ММА умер в 33 года

Российский боец ММА Александр Писарев умер в 33 года

Кадр: FIGHT NIGHTS GLOBAL TV / YouTube

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Писарев умер в 33 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

Боец умер во сне. Уточняется, что он не страдал от хронических заболеваний. По предварительной версии, причина смерти Писарева — последствия пищевого отравления. В команде добавили, что супруга спортсмена на данный момент находится в больнице из-за проблем со здоровьем.

Писарев выступал в рамках таких промоушенов, как RCC и Fight Nights. Всего в ММА он провел пять боев, одержав три победы и потерпев два поражения. Последний поединок в его карьере был феврале 2020 года. Тогда он проиграл россиянину Максиму Усояну.

12 сентября бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), канадец Элиас Теодору умер от онкологического заболевания в возрасте 34 лет. У Теодору был диагностирован рак печени на четвертой стадии. Спортсмен никогда не рассказывал о болезни публично.

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Ксения Курашкина
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