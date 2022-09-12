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Спорт

Бывший боец UFC умер в 34 года

Бывший боец UFC Элиас Теодору умер от рака в 34 года
Элиас Теодору

Элиас Теодору. Фото: Tom Szczerbowski-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), канадец Элиас Теодору умер от онкологического заболевания в 34 года. Об этом сообщает портал BJ Pen.

У Теодору был диагностирован рак печени на четвертой стадии. Спортсмен никогда не рассказывал о болезни публично.

Теодору — победитель реалити-шоу TUF Nations. В UFC канадец провел 11 боев, одержал восемь побед и потерпел три поражения. В 2019 году Теодору уволили из UFC после проигрыша американцу Дереку Брансону.

17 марта боец смешанного стиля Кристиан Лубенга умер после поражения в дебютном поединке. Спортсмена отправили в больницу, где он скончался через два дня от полученных во время боя травм.

Ксения Курашкина
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