Рогов сообщил о возможном обмене директора «Мотор Сич» на военнопленных

Рогов заявил, что Киев планирует включить директора «Мотор Сич» в список для обмена

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев планирует включить арестованного директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в список подлежащих обмену лиц. Его слова передает ТАСС.

«Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом», — объяснил Рогов. По его мнению, Киев начал изучать эту возможность еще до ареста Богуслаева. Ответственным за обмен он назвал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Ранее обмен Богуслаева на украинских военнопленных допускал и сам Подоляк.

Об аресте директора «Мотор Сичи» стало известно 24 октября. Как уточнили в Службе безопасности Украины, Богуслаева подозревают в государственной измене.