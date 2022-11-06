Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:29, 6 ноября 2022Бывший СССР

Рогов сообщил о возможном обмене директора «Мотор Сич» на военнопленных

Рогов заявил, что Киев планирует включить директора «Мотор Сич» в список для обмена
Вячеслав Богуслаев (слева)

Вячеслав Богуслаев (слева). Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев планирует включить арестованного директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в список подлежащих обмену лиц. Его слова передает ТАСС.

«Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом», — объяснил Рогов. По его мнению, Киев начал изучать эту возможность еще до ареста Богуслаева. Ответственным за обмен он назвал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Ранее обмен Богуслаева на украинских военнопленных допускал и сам Подоляк.

Об аресте директора «Мотор Сичи» стало известно 24 октября. Как уточнили в Службе безопасности Украины, Богуслаева подозревают в государственной измене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве начали подготовку к эвакуации трех миллионов человек
Рогов сообщил о возможном обмене директора «Мотор Сич» на военнопленных
Соведущий Малышевой сравнил важность вакцинации против гриппа и против COVID-19
Госдеп США прокомментировал испытание иранской ракеты-носителя
Военные повара рассказали о питании военнослужащих в зоне проведения СВО
Российские истребители уничтожили самолет ВСУ
Российская артиллерия уничтожила огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении
США в частном порядке попросили Зеленского показать готовность к переговорам
Стало известно об отправке военных самолетов США в сторону Ирана
Байден порассуждал об умственных способностях его аудитории
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.