На Украине арестовали заподозренного в связях с Россией директора «Мотор Сич»

СБУ: Шевченковский районный суд арестовал директора «Мотор Сич» Богуслаева на 60 дней

Шевченковский районный суд арестовал на 60 дней заподозренного в связях с Россией директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве уточнили, что аналогичная мера пресечения также была избрана для руководителя одного из департаментов предприятия. В СБУ отметили, что обоих фигурантов дела подозревают в государственной измене.

Ранее сообщалось, что СБУ опубликовала беседу Богуслаева с несколькими собеседниками из России, один из которых, как предполагается, оказался российским генералом. В обнародованных телефонных разговорах директор завода, в частности, предлагает доставить запчасти для ряда российских вертолетов через третьи страны.