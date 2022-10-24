Опубликован разговор главы «Мотор Сич» с предполагаемым российским генералом

СБУ обнародовала телефонные переговоры директора «Мотор Сич» Богуслаева с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала разговор директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, заподозренного Киевом в госизмене, с предполагаемым российским генералом. Об этом пишет РБК.

На аудиозаписях Богуслаев разговаривает с несколькими собеседниками из России, один из которых — генерал-полковник и бывший начальник вооружения Минобороны Анатолий Ситнов. Богуслаев утверждает, что на территорию его завода упала ракета из российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», однако он заверил, что относится к такому «без всякой злобы».

В обнародованных телефонных разговорах украинец предлагает доставить запчасти для ряда российских вертолетов через третьи страны, например, через Хорватию. В том числе он пытается договориться о доставке двигателей и моторов для вертолетов Ми-26, Ми-24, Ми-28 и Ми-35. Одну из бесед с российской стороной Богуслаев закончил фразой «Обнимаю, дорогой». В «Ростехе» обвинения в сотрудничестве с Богуслаевым опровергли.

22 октября правоохранители провели обыски у Богуслаева. При этом глава правления предприятия отказывался открывать двери и их вскрывали с помощью спецоборудования. Богуслаев подозревается в поставке вертолетных двигателей в Россию.