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22:27, 22 октября 2022Бывший СССР

Директора украинского завода заподозрили в госизмене

«ЗаБор»: директора украинского завода «Мотор Сич» Богуслаева заподозрили в госизмене
СюжетРеферендум в ЛНР:
Вячеслав Богуслаев

Вячеслав Богуслаев. Фото: Telegram-канал Владимира Рогова

Правоохранители провели обыски у директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, его под конвоем везут в Киев, сообщает запорожское издание «ЗаБор» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их информации, главу правления предприятия подозревают в госизмене. Обыски у него прошли в субботу, 22 октября. При этом Богуслаев отказывался открывать двери и их вскрывали с помощью спецоборудования.

Собеседники издания также сообщили, что окружение Богуслаева не отвечает на звонки. По предварительной информации, обыски прошли не только у директора завода.

О задержании Богуслаева также сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, 83-летнему главе предприятия грозит пожизненное заключение.

Ранее офис генпрокурора Украины возбудил уголовные дела по статье «Госизмена» против членов избирательных комиссий на референдуме о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России. Представителей избирательных комиссий обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в коллаборационизме. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Марина Совина
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