На Украине допустили обмен директора «Мотор Сич» на военнопленных

Советник Зеленского Подоляк допустил обмен директора «Мотор Сич» на военнопленных

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил обмен арестованного директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на украинских военнопленных. Об этом он высказался в эфире телеканала «Настоящее время» (включен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Отвечая на вопрос о возможности обмена Богуслаева, советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что руководитель предприятия «тоже может попасть в обменный список».

Об аресте директора «Мотор Сичи» стало известно 24 октября.