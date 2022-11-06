Минобороны сообщило об уничтожении обстреливавшей Запорожскую АЭС гаубицы

Минобороны России сообщило, что уничтожена обстреливавшая ЗАЭС гаубица «Мста-Б» ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили гаубицу «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая обстреливала Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом журналистам в воскресенье, 6 ноября, сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что за последние сутки артиллерийские подразделения ВСУ выпустили 15 крупнокалиберных снарядов по Энергодару и ЗАЭС, продолжив провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Украинские военные вели обстрел из подконтрольных им населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка в Днепропетровской области.

«В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.

Ранее сообщалось, что российские военные разбили сотни снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых США на Украину, и «Смерч» на территории ДНР. Кроме того, в районе Запорожья, который находится под контролем Киева, ударом российской армии также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.