Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 6 ноября

Минобороны России продемонстрировало новую карту боевых действий на Украине на 6 ноября. Запись брифинга появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

В брифинге официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об отражении атак на четырех направлениях — краснолиманском, николаево-криворожском, купянском и южно-донецком. На каждом из них Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. В общей сложности на этих участках российские военные уничтожили более 370 солдат ВСУ. Помимо этого, были подбиты десятки единиц техники противника.

Как уточнил Конашенков, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Артиллерийские подразделения ВСУ направили по объектам Энергодара и территориям, прилегающим к электростанции, 15 снарядов. Такой обстрел велся войсками Украины из Днепропетровской области. После ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ. Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

По обновленным данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.