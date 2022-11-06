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13:50, 6 ноября 2022Россия

Промышленный объект в Белгородской области попал под обстрел

Гладков заявил о пожаре в резервуаре с растворителем из-за обстрела в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что промышленный объект в Грайворонском городском округе попал под обстрел. В результате загорелся резервуар с растворителем, написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков также рассказал, что в Белгородской области до 21 ноября продлят «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Одновременно с этим на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

4 ноября губернатор писал, что под обстрел попал поселок Октябрьский. О пострадавших не сообщалось, Гладков утверждал, что населенный пункт обстреляли Вооруженные силы Украины.

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Виктория Кондратьева
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