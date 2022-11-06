В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

На территории Белгородской области до 21 ноября продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что соответствующий документ уже подписан. Одновременно с этим на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

4 ноября под обстрел Вооруженных сил Украины попал поселок Октябрьский в Белгородской области. Тогда взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях.