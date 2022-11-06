Овечкин побил рекорд Хоу в НХЛ

Александр Овечкин побил рекорд канадца Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Капитан клуба в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис» забросил 787-ю шайбу. Таким образом, он перекрыл достижение канадца Горди Хоу, отметившегося 786 шайбами за «Детройт Ред Уингз».

Хоу установил рекорд, играя с 1945 по 1971 год. Серия россиянина продолжается с 2005 года.