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03:32, 6 ноября 2022Спорт

Овечкин побил рекорд Хоу в НХЛ

Александр Овечкин побил рекорд канадца Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Капитан клуба в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис» забросил 787-ю шайбу. Таким образом, он перекрыл достижение канадца Горди Хоу, отметившегося 786 шайбами за «Детройт Ред Уингз».

Хоу установил рекорд, играя с 1945 по 1971 год. Серия россиянина продолжается с 2005 года.

Марина Совина
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