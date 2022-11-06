Памятник Екатерине II в Одессе оградили деревянным забором после ряда актов вандализма

Памятник российской императрице Екатерине II, расположенный в Одессе, оградили деревянным забором после ряда актов вандализма. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее посвященный императрице монумент осквернили вандалы. На голову статуи надели красный колпак палача, а к руке привязали виселицу.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также заявил, что большинство горожан проголосовали за снесение памятника Екатерине II. По его словам, он обратился к профильной комиссии городского совета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Труханов убежден, что пожелания граждан будут учтены депутатами. Кроме того, мэр проголосует за демонтаж памятника и его перенос в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого Труханов говорил ранее.