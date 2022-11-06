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22:52, 6 ноября 2022Мир

Байден поговорил по телефону с Шольцем

Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц обсудили по телефону Россию и помощь Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Hannah Beier / Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Политики обсудили Россию, помощь Украине, а также недавний визит главы немецкого правительства в Китай. По данным Белого дома, лидеры «согласились, что недавние ядерные угрозы России являются безответственными».

«Они подчеркнули продолжающуюся приверженность Соединенных Штатов и Германии предоставлять Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь», — говорится в заявлении.

Ранее американский лидер во время своего выступления во Флориде оговорился, перепутав Украину с Ираком. «Инфляция — это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России. Простите, война на Украине», — заявил политик.

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Марина Совина
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