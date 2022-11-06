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20:55, 6 ноября 2022Спорт

«Ростов» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

«Ростов» со счетом 2:1 обыграл «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» обыграл «Динамо» в матче 16-го тура Российской премье-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове и завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1. На 66-й минуте счет открыл полузащитник желто-синих Кирилл Щетинин. На 83-й минуте преимущество ростовской команды увеличил хавбек Данил Глебов. Еще один гол на счету нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

Победа позволила Ростову подняться на третье место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина имеет в активе 32 очка и отстает от идущего на второй позиции «Спартака» на одно очко. На счету «Динамо» 26 очков, московская команда располагается на шестом месте.

В следующем туре 12 ноября «Ростов» примут «Крылья Советов». 13 ноября «Динамо» сыграет с ЦСКА.

Дарья Коршунова
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