«Ростов» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

«Ростов» со счетом 2:1 обыграл «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ

«Ростов» обыграл «Динамо» в матче 16-го тура Российской премье-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове и завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1. На 66-й минуте счет открыл полузащитник желто-синих Кирилл Щетинин. На 83-й минуте преимущество ростовской команды увеличил хавбек Данил Глебов. Еще один гол на счету нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

Победа позволила Ростову подняться на третье место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина имеет в активе 32 очка и отстает от идущего на второй позиции «Спартака» на одно очко. На счету «Динамо» 26 очков, московская команда располагается на шестом месте.

В следующем туре 12 ноября «Ростов» примут «Крылья Советов». 13 ноября «Динамо» сыграет с ЦСКА.