Политолог Фельдман: США предлагают Зеленскому имитировать готовность к началу диалога

Администрация США предлагает Зеленскому имитировать готовность к началу диалога с Россией, а не вести реальные переговоры, считает кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил призыв президента США.

Имитация готовности к диалогу

Стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

Судя по всему, американцы предлагают Зеленскому не вести реальные переговоры с Россией, а имитировать готовность к началу диалога Павел Фельдман политолог

«Жесткая и бескомпромиссная линия Киева относительно возможности дипломатического урегулирования конфликта порядком раздражает старших европейских партнеров. Лидеры стран ЕС, желающие скорейшего прекращения боевых действий, транслируют свою озабоченность Вашингтону», — считает Фельдман.

Политолог отметил, что недовольство европейских лидеров растет на фоне того, что Москва последовательно демонстрирует свою готовность к разблокировке переговорного процесса и публично озвучивает условия, на которых готова заключить мирное соглашение.

«Однако на сегодняшний день нет никаких предпосылок для реализации подобного сценария. Если бы американцы действительно хотели принести мир на украинскую землю, они бы прекратили поставлять наступательные вооружения ВСУ», — сказал он.

Позиция Киева

В Киеве уверены, что если руководство пойдет на формулу «мир в обмен на территориальные уступки» и откажется от своих наступательных планов, то в стране мгновенно начнется политический кризис, который приведет к силовому демонтажу власти, отметил Фельдман.

«Строя прогнозы, следует четко понимать, что в украинском обществе на данный момент не созрел запрос на дипломатическое урегулирование конфликта», — сообщил политолог.

На этом фоне даже американцы не смогут принудить Киев к миру Павел Фельдман политолог

Ранее президент России Владимир Путин предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров. «Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем», — сказал он.