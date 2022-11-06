Стало известно об отправке военных самолетов США в сторону Ирана

WP: США направили военные самолеты в сторону Ирана после сообщений о нападении

Центральное командование Вооруженных сил США направило самолеты в сторону Ирана после того, как появилась информация о возможном нападении Тегерана на Саудовскую Аравию. Об этом стало известно газете The Wasington Post (WP).

США направили в сторону Ирана боевые самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, после докладов разведки «о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии». Отправка самолетов, по мнению издания, стала «демонстрацией военной силы» и «иллюстрацией важности» партнерства Вашингтона и Эр-Рияда.

Как напомнила газета, США располагают значительными воздушными средствами в регионе. В частности, речь идет о истребителях F-22 в Саудовской Аравии. Там также добавили, что данный случай подтверждает желание Вашингтона спасти отношения с Эр-Риядом после ухудшения отношений вследствие решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран готовит «неизбежную атаку» на Саудовскую Аравию с целью отвлечь внимание от внутренних протестов. В то же время в соцсетях обсуждают видео с поднятием над куполом мечети Джамкаран в иранском городе Кум Красного Знамени возмездия. Пользователи предполагают, что жест означает объявление войны.