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06:51, 6 ноября 2022Наука и техника

Российские истребители уничтожили самолет ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что истребители Су-30СМ и Су-35С уничтожили самолет ВСУ

Кадр: Минобороны России

Экипажи многоцелевых российских истребителей Су-30СМ и Су-35С выявили и уничтожили военный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время одного из вылетов. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram.

Как отметили в ведомстве, экипажи отрабатывают патрулирование в заданном районе, а также прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

5 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили две единицы авиации ВСУ: истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8.

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Марина Совина
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