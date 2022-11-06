Российские истребители уничтожили самолет ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что истребители Су-30СМ и Су-35С уничтожили самолет ВСУ

Экипажи многоцелевых российских истребителей Су-30СМ и Су-35С выявили и уничтожили военный самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время одного из вылетов. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram.

Как отметили в ведомстве, экипажи отрабатывают патрулирование в заданном районе, а также прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

5 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили две единицы авиации ВСУ: истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8.