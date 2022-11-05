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14:15, 5 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух единиц авиации ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении МиГ-29 и вертолета Ми-8 ВСУ

Фото: Wikimedia Commons

Вооруженные силы (ВС) России сбили две единицы авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам спикера оборонного ведомства, были уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8.

Конашенков отметил, что и истребитель, и вертолет были сбиты Воздушно-космическими силами России. МиГ-29 был уничтожен в районе Великоалександровки, а вертолет — под Угледаром в Донецкой народной республике.

По уточненным данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили на Украине 331 самолет, 169 вертолетов и 2435 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские истребители в воздушном бою сбили украинский МиГ-29 под Харьковом

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Валерий Розенберг
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